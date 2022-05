A imprensa estatal norte-coreana reportou nesta sexta-feira (noite de quinta, 12, no Brasil) que 187.000 pessoas estão "isoladas e tratadas" com febre e que seis morreram um dia após ter sido declarado o primeiro surto de covid-19 no país desde o início da pandemia.



"Uma febre, cuja causa não pôde ser identificada, se espalhou de forma explosiva por toda a nação desde o fim de abril", noticiou a agência oficial KCNA. "Até 187.800 pessoas estão isoladas e tratadas", acrescentou, destacando que seis doentes morreram, um deles após testar positivo para a covid.