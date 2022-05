Biden viaja a Ohio para promover plano de renovação industrial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para Ohio, nesta sexta-feira (6), um estado-chave politicamente, onde anunciará um novo plano de renovação industrial que tem como objetivo reativar o setor manufatureiro do país.



Batizada como "AM Forward" ("Avanço Manufatureiro Adiante", em tradução livre), a iniciativa pretende aumentar o uso da impressão 3D e de outras tecnologias avançadas entre as empresas americanas, informou a Casa Branca em um comunicado.



Várias das principais empresas do país, como a GE Aviation e a Siemens Energy, comprometeram-se a se somarem a um pacto voluntário para apoiar os fornecedores dos Estados Unidos na adoção de novas tecnologias de fabricação de peças, detalha a nota oficial.



As pequenas e médias empresas que decidirem fazer parte da iniciativa poderão contar com o apoio de programas federais para impulsionar sua competitividade no setor, promete o governo democrata.



Biden anunciará o plano no estado de Ohio, no Meio-Oeste americano, um campo de batalha político que costuma ser um importante termômetro nas eleições presidenciais americanas.



Nas eleições legislativas de novembro, as chamadas "midterms", o Partido Democrata tentará consolidar nas urnas sua escassa maioria no Congresso americano.



A eleição do próximo senador de Ohio, um posto até agora ocupado por um republicano considerado moderado, é uma das que serão acompanhadas de perto.



O democrata Tim Ryan enfrentará um recém-chegado à cena política americana, J.D. Vance, um ex-militar de 37 anos e autor do best-seller "Hillbilly Elegy". Vance ganhou a corrida pela nomeação republicana esta semana, após receber o apoio do ex-presidente Donald Trump.



