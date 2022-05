TikTok dividirá receitas de publicidade com criadores de conteúdo

O TikTok anunciou que estudará a implementação de uma divisão das receitas de publicidade com os criadores de conteúdo mais vistos da plataforma, aproximando-se de um modelo já usado por apps concorrentes.



"Vamos começar a estudar nosso primeiro programa de compartilhamento de receitas com os criadores, personalidades públicas e editores de imprensa", indicou a filial do grupo chinês ByteDance em um comunicado.



Apenas serão selecionados na primeira fase deste programa as contas com ao menos 100.000 seguidores, indicou o TikTok, que se diz decidido a "desenvolver soluções de monetização (...) para que os criadores se sintam valorizados e recompensados".



O site, que com a pandemia se transformou em uma importante plataforma de vídeo, lutou por muito tempo para monetizar seus conteúdos, embora tenha sido lento em concretizar o potencial que representa seu 1 bilhão de usuários mensais, patamar que superou no ano passado.



Segundo o site especializado Business of Apps, TikTok gerou em 2021 um faturamento de 4,6 bilhões de dólares, similar a Snapchat, que afirma ter apenas pouco mais de 300 milhões de usuários ativos diariamente.



