Veneza concede Leão de Ouro à carreira do diretor americano Paul Schrader

O diretor de cinema americano Paul Schrader, autor de "Gigolô Americano" e roteirista de "Taxi Driver", receberá o Leão de Ouro pela sua carreira na 79ª edição da Mostra de Veneza, que será realizada de 31 de agosto a 10 de setembro, anunciou o festival italiano nesta quarta-feira (4).



"Me sinto profundamente honrado, Veneza é o leão do meu coração", reagiu o diretor, de 75 anos, segundo iformou o festival em um comunicado à imprensa.



Para o diretor da Mostra , o crítico italiano de cinema Alberto Barbera, se premia "uma figura do Novo Hollywood, que revolucionou a imaginação, a estética e a linguagem do cinema americano no final dos anos 60".



Paul Schrader é "um dos autores americanos mais importantes de sua geração, um cinesta que foi influenciado profundamente pela cultura e pelo cinema europeu, um roteirista obstinadamente independente", destacou.



Como roteirista, Paul Schrader trabalhou com importantes cineastas, entre eles Martin Scorcese ("Taxi Driver, mas também "Touro indomável" e "A última tentação de Cristo"); Steven Spielberg ("Contatos imediatos de terceiro grau"); Brian de Palma (Trágica obsessão) e também Sydney Pollack ("Yakuza")



Em 2021, Schrader competiu em Veneza com " The card counter: O jogador", um thriller complexo, que não obteve prêmio algum.



Fundado em 1932, o Festival de Cinema de Veza, o mais antigo do mundo, celebra este ano seu 90º aniversário.