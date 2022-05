Amazon colabora com programa para empregar venezuelanos nos EUA

A empresa de comércio eletrônico Amazon colabora com um programa promovido pela embaixada da Venezuela nos Estados Unidos, liderada por um enviado do líder opositor Juan Guaidó, para fornecer trabalho aos venezuelanos, informou a delegação diplomática à AFP.



O convênio com a Amazon se concretizou na semana passada e permite aos venezuelanos que se registrarem obter informação sobre as vagas disponíveis na área de interesse e receber um código mediante o qual a empresa os identifica para dar-lhes prioridade no processo de seleção, explicou à AFP uma fonte da delegação diplomática, liderada pelo representante de Guaidó, Carlos Vecchio.



Os Estados Unidos e cinquenta países consideram Guaidó como presidente interino da Venezuela, alegando que a reeleição do presidente Nicolás Maduro em 2018 foi fraudulenta.



"Nas primeiras 36 horas, 9.706 pessoas visitaram o local de conexão trabalhista e houve 850 registros efetivados na plataforma da embaixada", afirma o diretor de comunicação da delegação diplomática, Johan Merchán, que explica que a Amazon não oferece um número específico de vagas.



Este programa beneficia principalmente os venezuelanos que têm um Status de Proteção Temporária (TPS) ou asilo político, mas está aberto a todos os que se encontram em território americano.



O TPS é um programa temporário e renovável que impede a deportação e oferece acesso a uma permissão de trabalho para cidadãos estrangeiros que não podem voltar com segurança ao seu país devido a desastres naturais, conflitos armados ou outras condições extraordinárias.



Em um comunicado divulgado no domingo, Vecchio afirma que o governo dos Estados Unidos tomou medidas para acelerar o processo dos TPS para venezuelanos.



"Sua palavra foi que começaremos a ver mudanças a partir de agora. Isso nos leva a pensar que começaremos a ver um aumento na taxa de aprovação de TPS e permissões de trabalho", diz ele.