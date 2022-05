Papa será submetido a uma infiltração no joelho para aliviar a dor

O papa Francisco será submetido a "uma infiltração" no joelho para aliviar a dor que sente e que o obrigou a cancelar várias reuniões programadas, anunciou o pontífice durante uma entrevista com o jornal italiano Il Corriere della Sera publicada nesta terça-feira (3).



"Tenho um ligamento rompido, vão ter que intervir com infiltrações. Estou assim há muito tempo, não consigo andar", disse Francisco, de 85 anos.



Consultadas pela AFP, fontes do Vaticano especificaram que o papa argentino sofre de osteoartrite no joelho direito, que afetou um ligamento, mas que ele não será operado.



A infiltração no joelho é um procedimento que consiste em injetar diretamente na articulação alguns medicamentos com efeito antiinflamatório, analgésico ou regenerativo.



Francisco, que em março iniciou seu décimo ano de pontificado, pediu desculpas nas últimas semanas aos fiéis nas audiências por dar a bênção "sentado", devido aos seus problemas no joelho direito que o impedem de ficar em pé por muito tempo.



Francisco também tem problemas crônicos de ciática, que costumam causar fortes dores, e foi submetido a uma delicada operação no cólon em julho de 2021.