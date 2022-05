EUA acusa Rússia de querer 'anexar' regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk

A Rússia planeja realizar referendos "em meados de maio" para "tentar anexar" as "repúblicas" separatistas pró-russas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, informou um alto funcionário americano nesta segunda-feira (2).



"Segundo as informações mais recentes, acreditamos que a Rússia tentará anexar a 'República Popular de Donetsk' e a 'República Popular de Luhansk'", declarou à imprensa em Washington o embaixador americano na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), Michael Carpenter.



"Essas informações mostram que a Rússia tem a intenção de organizar referendos" neste sentido "até meados de maio", acrescentou.



"Moscou prevê um plano semelhante para Kherson", cidade costeira ucraniana controlada pela Rússia desde o início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, acrescentou.



"Acreditamos que esta informação seja muito confiável", garantiu o diplomata.



Segundo Carpenter, "estes simulacros de referendos, votações orquestradas, não serão consideradas legítimos assim como qualquer intenção de anexar outros territórios ucranianos".



"Devemos atuar urgentemente", insistiu, sem dizer como o Ocidente reagiria.



A cidade de Kherson, próxima à Crimeia, anexada por Moscou em 2014, é a primeira e até agora a única localidade ucraniana importante tomada pelos russos desde o começo da invasão. Moscou afirma que a controla desde 3 de março.



Kiev também acusa a Rússia de querer organizar nesta região, e na vizinha Zaporizhia, um "referendo" sobre a independência.