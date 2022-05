Itália prorroga redução do combustível até 8 de julho

O governo italiano decidiu, nesta segunda-feira (2), prorrogar até 8 de julho uma redução fiscal de cerca de 30 cêntimos de euros (0,32 cêntimos de dólares) por litro de combustível devido à alta dos preços, medida que estava em vigor há um mês.



A decisão foi tomada após Conselho de Ministros para conter o encarecimento dos preços.



Em meados de março, o governo decidiu reduzir por um mês os impostos sobre os combustíveis, bem como os chamados impostos especiais e do IVA.



A Itália também introduziu um imposto sobre os "lucros excedentes" das empresas do setor de energia, com o objetivo de financiar medidas destinadas a aliviar o aumento dos preços da energia para famílias e empresas.



Os países europeus decidiram uma série de cortes de impostos à energia, reduções de preços e ajudas específicas para amenizar os custos altíssimos, que se agravaram com a guerra na Ucrânia.



O Conselho de Ministros se reunirá novamente para decidir medidas adicionais que deverão somar entre 6 bilhões e 7 bilhões de euros (6,3 a 7,3 bilhões de dólares), segundo anunciaram os sindicatos após uma reunião nesta segunda-feira na sede do governo.