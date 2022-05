Ibrahim Kamara substitui Virgil Abloh à frente da marca Off-White

O editor-chefe da revista de moda britânica Dazed, o estilista Ibrahim Kamara, foi nomeado diretor artístico e de imagem da marca Off-White, no lugar de seu emblemático criador, o americano Virgil Abloh - anunciou a empresa em sua conta no Instagram.



Ibrahim Kamara já havia colaborado com Abloh, que também era diretor de moda masculina da marca de luxo Louis Vuitton.



Kamara "se unirá à comunidade criativa e assumirá a direção artística" da Off-White, informa a mensagem, publicada no sábado (30) no Instagram.



"O relacionamento de Ibrahim com Virgil (Abloh) e com a Off-White nasceu e se manteve por meio de mensagens privadas no Instagram e cresceu, pessoal e profissionalmente, nos últimos três anos", acrescenta a nota.



Criada em 2013, a Off-White é uma marca de moda "street-wear", com a qual Abloh oferecia propostas estilísticas mais descontraídas. Abloh faleceu de câncer, aos 41 anos, no fim de novembro de 2021.



IB Kamara nasceu em Serra Leoa, em 1990, e foi educado em Gâmbia. Mudou-se para Londres aos 16 anos, onde estudou na Escola Central Saint Martins, antes de se tornar editor-chefe da Dazed, em 2021.



Além da Off-White e da Louis Vuitton, Kamara já colaborou com marcas como Burberry e Marc Jacobs, assim como com as cantoras Beyoncé, Rihanna e Madonna.



Assim como Abloh, Kamara assume a bandeira da presença negra no seleto clube de estilistas de moda internacionais.



"Virgil continuará presente entre nós", declarou IB Kamara no Instagram, depois de se dizer "honrado" por sua nomeação na Off-White.



Acionista majoritário da Off-White, o grupo LVMH ainda não anunciou um substituto para Abloh à frente da coleção masculina da Louis Vuitton.



