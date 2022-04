Estivadores holandeses se recusam a descarregar navio com carga de diesel russo

Estivadores holandeses se recusaram a descarregar um petroleiro com uma carga de diesel russo em Amsterdã, neste sábado (30), um dia após uma ação semelhante impedir a entrada do barco no maior porto da Europa.



O Sunny Liger, um petroleiro de 42.000 toneladas, estava ancorado em frente a Amsterdã, enquanto as empresas portuárias estudavam sua entrada na capital holandesa, um dia depois que os trabalhadores do porto de Roterdã também se recusaram a descarregar o material.



"Na noite passada, pedimos a todas as partes no porto de Amsterdã que não deixassem o navio atracar e não o manipulassem", disse a presidente da seção sindical dos estivadores da FNV, Asmae Hajjari.



"O barco não entrará no porto de Amsterdã", acrescentou em um tweet.



O navio-tanque com bandeira das Ilhas Marshall deixou Primorsk, perto de São Petersburgo, há uma semana e tinha como destino Amsterdã, segundo o site de navegação MarineTraffic.com.



"No momento, o navio está ancorado no Mar do Norte. Até agora não solicitou permissão para entrar no porto", disse a porta-voz do Porto de Amsterdã, Marcella Wesseling.



"A princípio, não podemos negar a entrada porque não se enquadra no regime de sanções [contra a Rússia]", disse Wesseling à AFP.



No entanto, uma empresa encarregada de rebocar o barco até o porto disse que se recusaria a fazê-lo se solicitado, alegando que poderia causar uma situação de insegurança se os manifestantes quisessem bloquear sua entrada, informou o canal de notícias holandês RTL Nieuws.



