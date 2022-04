Oktoberfest volta a Munique após dois anos de ausência pela covid-19

A Oktoberfest, famoso festival da cerveja de Munique, será realizada entre 17 de setembro e 3 de outubro, após dois anos de ausência pela pandemia da covid-19 - anunciou o prefeito da capital bávara, Dieter Reiter, nesta sexta-feira (29).



"Encarreguei a administração de lançar a organização da Oktoberfest 2022 sem restrições de saúde", afirmou Reiter, em entrevista coletiva.



O evento, que costuma reunir mais de cinco milhões de pessoas, um terço delas procedente do exterior, foi cancelado em 2020 e em 2021, devido à crise sanitária global.



"O quadro evoluiu" e "não podemos mais falar de um sistema de saúde sobrecarregado", disse o prefeito, que preferia implementar restrições de acesso, como passe sanitário, ou a obrigatoriedade de testes de detecção do coronavírus.



Mas "não há lei que me autorize" a adotar tais medidas, lamentou Reiter.



A situação da saúde continua frágil na Alemanha, com mais de 100.000 novos casos de covid-19 a cada 24 horas. A taxa de incidência de sete dias passa de 750, e vários especialistas alertam sobre um novo surto epidêmico.



"Espero que a situação não piore neste outono (primavera no Brasil) e que o festival não seja cancelado no último minuto", acrescentou.



O cancelamento da Oktoberfest em 2020 foi o primeiro desde a Segunda Guerra Mundial. E, em 1854 e 1873, não foi realizado, devido a epidemias de cólera.