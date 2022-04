Rússia troca ex-fuzileiro naval americano por piloto russo preso nos EUA

O ex-fuzileiro naval americano Trevor Reed, condenado a nove anos de prisão na Rússia por violência, foi trocado por Konstantin Yaroshenko, um piloto russo preso nos Estados Unidos por tráfico de cocaína, anunciou a diplomacia russa nesta quarta-feira.



"Em 27 de abril, depois de um longo processo de negociação, Trevor Reed (...) foi trocado pelo cidadão russo Konstantin Yaroshenko, condenado a 20 anos de prisão por um tribunal americano em 2010", disse a porta-voz do ministério russo das Relações Exteriores, Maria Zakharova, no Telegram.



O presidente americano Joe Biden afirmou que as negociações para conquistar a libertação de Trevor Reed exigiram tomar "decisões difíceis".



"As negociações que nos permitiram trazer Trevor para casa exigiram decisões difíceis que não tomo com bom humor", disse Biden em nota. "Seu retorno salvo é um testemunho da prioridade que meu governo coloca em trazer para casa americanos reféns e detidos injustamente no exterior", disse ele.



Reed, de aproximadamente 30 anos, foi condenado em julho de 2020 a nove anos de prisão por ter agredido dois policiais durante uma festa em Moscou quando estava embriagado.



O ex-fuzileiro naval nega a agressão e denuncia um julgamento "político" em um contexto de altas tensões entre Moscou e Washington.



Yaroshenko, por sua vez, foi detido em 2010 na Libéria por agentes dos serviços secretos americanos. Acusado de tráfico de drogas, as autoridades o levaram para os Estados Unidos, onde a Justiça o condenou a 20 anos de prisão.



O presidente americano Joe Biden havia se comprometido a fazer tudo o que for possível para libertar Trevor Reed e outros americanos "detidos por engano" na Rússia. A hipótese de uma troca de prisioneiros foi mencionada várias vezes.



Detido em uma colônia penitenciária de Mordóvia, a 500 quilômetros de Moscou, Reed iniciou uma greve de fome em novembro de 2021 para protestar contra suas condições de prisão.