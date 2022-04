Dores no joelho obrigam o papa permanecer sentado durante audiência semanal

O papa Francisco pediu desculpas nesta quarta-feira por permanecer sentado durante a audiência semanal e afirmou que dores no joelho o obrigaram a cancelar vários compromissos dos últimos dias.



"Peço desculpas porque vou cumprimentá-los sentado. Este joelho demora a cicatrizar e não posso ficar de pé por muito tempo", disse o pontífice ao público na Praça de São Pedro.



"Peço desculpas por isto, obrigado", acrescentou o religioso de 85 anos, que foi aplaudido pela multidão.



O papa argentino cancelou os compromissos de terça-feira devido às dores no joelho direito. Na sexta-feira da semana passada, ele passou por exames médicos.



Francisco parecia ter dificuldades para caminhar devido ao problema, que o obrigou a cancelar alguns eventos em fevereiro e março, embora há algumas semanas tenha viajado por dois dias a Malta.



O papa disse ao jornal argentino La Nación na semana passada que rompeu um ligamento do joelho e estava tratando com gelo e analgésicos.



Ele comentou que foi informado de que o problema passaria com o tempo, mas que o processo de recuperação "é lento nesta idade".