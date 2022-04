Putin diz a Guterres que ainda tem 'esperanças' em negociações com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (26) ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que ainda confia na possibilidade de uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia.



"Apesar de que a operação militar [russa na Ucrânia] está se desenvolvendo, continuamos tendo esperanças na capacidade de alcançar acordos pela via diplomática. Estamos negociando, não rejeitamos [negociar]", disse Putin a Guterres, em comentários transmitidos pela TV durante visita do secretário-geral da ONU a Moscou.



Sentado em frente a Guterres diante de uma longa mesa, Putin afirmou que as negociações saíram do curso devido às acusações de atrocidades que a Rússia teria cometido na localidade de Bucha, perto de Kiev, capital da Ucrânia.



"Houve uma provocação em Bucha, na qual o exército russo não teve nada a ver. Sabemos quem organizou esta provocação, através de quais meios e quais foram as pessoas que a realizaram", acrescentou.



Guterres reiterou seu apelo a favor da abertura de corredores humanitários para evacuar os civis ucranianos de áreas de combate, feito pouco antes perante o chanceler russo, Serguei Lavrov.