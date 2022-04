Amsterdam Trade Bank declara falência devido a sanções contra matriz russa

Um tribunal holandês aceitou nesta sexta-feira (22) o pedido de falência do Amsterdam Trade Bank (ATB), uma filial do gigante russo Alfa Bank, afetado pelas sanções ocidentais impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia.



"O tribunal de Amsterdã declara, hoje, a falência do Amsterdam Trade Bank N.V., com base em sua própria declaração", disse o tribunal em um breve comunicado.



O Banco Central holandês disse que cobrirá os depósitos de até 100.000 euros (US$ 108.000) dos 23.000 clientes da ATB, de acordo com as garantias bancárias nacionais.



O ATB condenou recentemente a invasão russa da Ucrânia, dizendo que seus negócios estavam focados em pequenas e médias empresas com recursos de clientes holandeses e alemães.



Os Estados Unidos ordenaram em 6 de abril o bloqueio dos fundos dos grandes grupos bancários russos Sberbank e Alfa Bank vinculados ao seu sistema financeiro.



O Amsterdam Trade Bank, fundado em 1944, também foi afetado pelas sanções britânicas contra a Rússia, segundo a agência de notícias holandesa ANP.