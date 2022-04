Depp diz que Amber Heard cortou seu dedo ao arremessar uma garrafa de vodka nele

O astro de "Piratas no Caribe" Johnny Depp testemunhou nesta quarta-feira (20) que sua ex-esposa Amber Heard regularmente o "dizimava verbalmente" e uma vez jogou uma garrafa de vodca nele, cortando a ponta de um de seus dedos.



Depp, que depôs pelo segundo dia no caso de difamação contra Heard, disse que o relacionamento deles começou a se deteriorar cerca de um ano após seu casamento em 2015.



"De repente, estava errado em tudo", disse o ator, de 58 anos, ao júri no Tribunal do Condado de Fairfax, em Virgínia.



Heard, uma atriz que teve um papel de destaque no filme "Aquaman", o "dizimava verbalmente" com uma "espécie de fogo rápido, um desfile interminável de insultos", disse Depp. "Parecia puro ódio por mim".



O ator três vezes indicado ao Oscar, que foi casado com a texana de 2015 até 2017, disse que frequentemente se retirava para outro cômodo para fugir da ira da esposa.



"Simplesmente ia e me trancava no banheiro", disse. "Se eu ficasse para discutir, tenho certeza que escalaria para violência e muitas vezes isso acontecia. Em sua ira e sua raiva, ela atacava", acrescentou.



"Começava com um tapa. Podia começar com um empurrão", afirmou Depp. "Podia começar, você sabe, jogando o controle da televisão na minha cabeça. Podia ser jogando um copo de vinho na cara".



Depp entrou com o processo depois que Amber, que fará 36 anos na sexta-feira, escreveu uma coluna para o "The Washington Post" em dezembro de 2018 na qual se descreveu como uma "figura pública que representa o abuso doméstico".



A atriz nunca citou o nome de Depp, que ela conheceu no set do filme "Diário de um Jornalista Bêbado (2009)", mas ele a processou por sugerir que ele era um agressor e pede US$ 50 milhões em danos.



Heard respondeu entrando com uma ação reivindicando US$ 100 milhões, alegando que sofreu "violência física e abuso desenfreados" nas mãos dele.



- "Loucura, caos e violência" -



Durante seu depoimento, Depp relatou com detalhes um incidente que aconteceu enquanto filmava o quinto episódio de "Piratas do Caribe" na Austrália.



Heard voou para o país para ficar com ele, mas se irritou quando um dos advogados de Depp discutiu um possível acordo pós-nupcial.



"Estava furiosa. Estava possuída", disse Depp. "Escalou e escalou e se tornou loucura, caos e violência".



Depp disse que estava sóbrio há "muitos meses", mas que depois da discussão tomou "duas ou três doses de vodka".



Heard ficou chateada ao vê-lo bebendo novamente, disse ele, e jogou a garrafa em sua direção. A garrafa "quebrou por todas as partes", disse Depp, que cortou a ponta do dedo.



O ator afirmou que ficou em "choque" e começou "a escrever com meu próprio sangue nas paredes", "mentiras que ela me disse" e "pequenas lembranças do meu passado".



Depp disse a um médico na sala de emergência que havia esmagado o dedo em uma "grande porta sanfonada" porque não queria que a ex-esposa tivesse problemas.



Heard ouviu atentamente tomando notas ocasionais enquanto Depp testemunhava em uma voz lenta e comedida.



- "Atroz e perturbador" -



Na terça-feira, Depp disse que as acusações de abuso físico contra ele eram "atrozes e perturbadoras" e que nunca bateu em Heard.



"Eu não bati em nenhuma mulher na minha vida", acrescentou.



Em 2020, Depp perdeu um processo por difamação em Londres contra o tabloide The Sun, que o chamou de "espancador de esposas".



Os advogados de Amber afirmaram que Depp se tornava um "monstro" devido ao uso de drogas e álcool e agrediu a atriz fisicamente e sexualmente.



Os advogados de Depp afirmam que as acusações tiveram um "impacto devastador" em sua carreira.



Ele teve que desistir de seu papel como Capitão Jack Sparrow em "Piratas do Caribe" e foi cortado da série "Animais Fantásticos", baseada no livro da autora de Harry Potter, J.K. Rowling.



Depp estará sujeito a interrogatório pelos advogados de Heard depois que seus advogados terminarem de questioná-lo.



Em 2016, Heard pediu uma ordem de restrição contra Depp em meio a alegações de agressão. O divórcio foi finalizado em 2017.