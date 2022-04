Diocese de Nova Jersey indenizará 300 vítimas de abuso sexual após acordo

Uma diocese de Nova Jersey pagará US$ 87,5 milhões em danos para 300 vítimas de abuso sexual religioso nas décadas de 1970 e 1980, um acordo "parcial" segundo um dos advogados da defesa.



Este acordo, anunciado na terça-feira, soma-se a uma longa lista de precedentes nos Estados Unidos, onde a Igreja Católica é alvo de investigações e revelações de abuso sexual há anos.



De acordo com uma classificação feita pela página Bishop-accountability.org, é uma das quantias mais altas concedidas para indenizar as vítimas. Apenas quatro acordos ultrapassaram US$ 100 milhões desde o início dos anos 2000.



O Bispo da Diocese de Camden, localizada no sul de Nova Jersey, Dennis J. Sullivan, expressou em um comunicado suas "sinceras desculpas a todos aqueles que foram vítimas de abuso sexual em nossa diocese" e reiterou seu compromisso para que "este terrível capítulo (...) nunca mais aconteça".



A diocese entrou com pedido de acordo em 2020 para lidar com a indenização das vítimas e depois divulgou os nomes dos 56 padres e um diácono "acusados com credibilidade de abusar sexualmente de menores", a maioria nas décadas de 1970 e 1980.



O dinheiro será entregue a um fundo que será responsável por indenizar as vítimas. Mas, segundo um dos advogados das vítimas, Jeff Anderson, trata-se de um "acordo parcial" que deixa em aberto a possibilidade das vítimas recorrerem à justiça "contra as seguradoras" que representam a diocese e que "se recusaram a cumprir suas obrigações".



Segundo o advogado, o acordo prevê ainda "medidas de proteção aos menores" e a "diocese terá a obrigação de divulgar publicamente o histórico dos abusos perpetrados".