O prêmio Nobel da Paz José Ramos-Horta venceu a eleição presidencial em Timor Leste, de acordo com os resultados oficiais parciais anunciados nesta quarta-feira.



Ramos-Horta, que já presidiu o país entre 2007 e 2012, recebeu 62,09% dos votos no segundo turno, contra 37,91% de Francisco "Lu Olo" Guterres, o atual chefe de Estado do país.