Rússia diz ter destruído importante depósito de armas estrangeiras perto de Lviv

O Exército russo declarou nesta segunda-feira (18) que destruiu com "mísseis de alta precisão" um importante depósito de armas estrangeiras fornecidas recentemente à Ucrânia, perto de Lviv (oeste).



Os aviões russos efetuaram na parte da manhã um ataque contra um centro logístico das forças ucranianas, informou o porta-voz do ministério russo da Defesa, Igor Konachenkov.



"O centro logístico e importantes lotes de armamentos estrangeiros, fornecidos à Ucrânia durante os seis últimos dias pelos Estados Unidos e países europeus, que estavam estocados, foram destruídos", segundo a mesma fonte.



Um grande armazém de munições também foi destruído perto de Vasylkiv, na região de Kiev, segundo o porta-voz.



No total, o exército russo destruiu 16 instalações militares ucranianas em um dia, incluindo um centro de manutenção de mísseis táticos Tochka-U, vários depósitos de munições e um que armazenava combustível.