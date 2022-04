Ex-presidente peruano Fujimori hospitalizado novamente

O ex-presidente peruano Alberto Fujimori foi hospitalizado por precaução neste domingo depois de sofrer uma descompensação devido a um problema cardíaco, informaram as autoridades penitenciárias.



Fujimori, 83 anos e preso há 15 anos, teve queda da pressão arterial e começou a apresentar fibrilação atrial ao amanhecer, segundo fontes próximas.



Uma situação semelhante fez com que ele fosse hospitalizado com urgência em 3 de março, quando também sofreu uma forte arritmia que levantou temores por sua vida. Onze dias depois, ele recebeu alta e retornou à base policial, onde é o único prisioneiro.



O ex-presidente peruano (1990-2000) cumpre pena de 25 anos pela morte de 25 pessoas em dois massacres perpetrados por um comando do exército no âmbito da chamada guerra ao terrorismo (1980-2000).



Sua nova crise de saúde ocorre uma semana depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ordenou que o Peru "se abstenha de implementar" uma decisão de seu mais alto tribunal que restaurou um perdão de 2017 que autorizou a libertação do ex-presidente Alberto Fujimori.



