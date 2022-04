Ex-presidente francês François Hollande pede que compatriotas votem em Macron

O ex-presidente socialista francês François Hollande pediu nesta quinta-feira (14) que seus compatriotas votem em Emmanuel Macron no segundo turno das eleições presidenciais que serão celebradas em 24 de abril, afirmando que a candidata da extrema direita, Marine Le Pen, está "pondo em dúvida nossos princípios".



Hollande declarou à emissora de televisão TF1 que pedia à França que votasse em Macron "pelo bem da coesão da França" e de seu "futuro europeu".



Le Pen enfrentará nas urnas no próximo 24 de abril o atual presidente de centro Emmanuel Macron no segundo turno das eleições.



Segundo três pesquisas publicadas na quarta-feira, Macron está aumentando sua vantagem em relação a Le Pen e teria entre 53% e 55% das intenções de voto, contra 45%-47% para Le Pen.



os dois candidatos intensificam sua campanha e vão confrontar seus programas frente à frente em um debate televisionado em 20 de abril.



TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1