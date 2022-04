Putin quer redirecionar suas exportações de energia para a Ásia

O presidente russo Vladimir Putin pediu, nesta quinta-feira (14), que as exportações energéticas russas sejam redirecionadas da Europa para a Ásia, devido à crise provocada pela ofensiva na Ucrânia, e acusou os países ocidentais de "desestabilizar o mercado" ao querer dispensar os hidrocarbonetos russos.



"Partimos do princípio de que, no futuro, as entregas para o oeste vão diminuir", disse o presidente russo em uma reunião de governo dedicada ao setor energético após a imposição de sanções internacionais. Portanto, é preciso "redirecionar nossas exportações para os mercados do sul e leste, que crescem rapidamente", acrescentou.



"Os países europeus falam continuamente em ficar sem suprimentos russos e, ao fazê-lo, desestabilizam o mercado e aumentam os preços", acusou o presidente russo.



"As tentativas dos países ocidentais de marginalizar os produtores russos, de substituir nossos recursos energéticos por suprimentos alternativos, inevitavelmente afetarão a economia mundial como um todo", alertou Putin.



"As consequências" podem "ser muito dolorosas, especialmente para os promotores de tal política", acrescentou.



Essas declarações e o anúncio do redirecionamento da energia russa para a Ásia ocorrem no momento em que os países europeus contemplam ampliar suas sanções contra os hidrocarbonetos de Moscou em reação à sua intervenção militar na Ucrânia.