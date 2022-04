Acidente em teleférico na Índia deixa um morto e 20 pessoas bloqueadas

O acidente de um teleférico em um local de peregrinação indiano deixou um morto e diversas pessoas bloqueadas, informaram as autoridades, que iniciaram uma operação de resgate com helicópteros da Força Aérea.



Quarenta e oito pessoas viajavam para subir as montanhas de Trikut, no estado de Jharkhand, quando três cabines se chocaram na noite de domingo (10).



As autoridades locais indicaram que uma mulher morreu na colisão e outra ficou gravemente ferida. Vinte pessoas ainda aguardam resgate.



Um funcionário do distrito de Deoghar informou que dois turistas pularam de suas cabines por pânico e sobreviveram. Os dois sofreram ferimentos leves.



O teleférico de Trikut, que percorre 775 metros, é muito popular entre turistas e peregrinos que pretendem visitar o santuário hindu de Baba Baidyanath.