Jornalista descobre vídeo de Prince quando criança

Uma filial da CBS em Minnesota desenterrou um vídeo em que o astro da música, Prince, comenta sobre uma greve de professores quando tinha apenas 11 anos. O jornalista que encontrou a fita, por pura casualidade, disse ter reconhecido o cantor no mesmo instante.



A rede de televisão WCCO de Minneapolis estava revisando antigas bobinas e restaurando algumas fotos em um esforço para recuperar imagens para contextualizar uma greve similar no mês passado e o diretor de produção Matt Liddy tropeçou no clipe.



"A maioria das crianças estão a favor dos protestos?", pergunta o repórter ao menino, que veste um casaco e uma touca na cabeça para manter as orelhas quentes.



"Sim", responde o menino.



"Por que?", pergunta o jornalista.



"Creio que deveriam receber mais dinheiro porque trabalham... horas extras para nós e todas essas coisas", responde, mostrando um sorriso malicioso.



Ao ver a cara do menino, Liddy disse que mostrou a várias pessoas da redação, " e todas elas" compartilhavam da sua opinião de que se tratava de Prince.



Uma investigação de várias semanas - que inclui a análise do rosto do menino, seu penteado e fotografias da mesma época - permitiu à WCCO verificar que o menino do clip era efetivamente Prince, que cresceu em Minneapolis.



O ícone do pop morreu em abril de 2016 aos 57 anos após uma superdose acidental de analgésicos.



A baterista Sheila E, uma frequente colaboradora de Prince, retuitou o vídeo com um coração lilás, a cor característica do artista.