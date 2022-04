Aumento de metano na atmosfera atinge novo recorde em 2021, diz agência dos EUA

A quantidade de metano na atmosfera aumentou para um nível recorde em todo o mundo em 2021, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que adverte para a necessidade de reduzir as emissões do gás.



Os níveis de CO2 também continuaram aumentando consideravelmente, segundo indicou a agência governamental americana em seu relatório anual.



"Nossos dados mostram que as emissões mundiais continuam avançando rapidamente na direção errada", disse o diretor da NOAA, Rick Spinrad, em comunicado.



O metano é o segundo gás que mais contribui para o aquecimento global, depois do CO2. Sua duração na atmosfera é menor - cerca de 10 anos - que a do CO2, mas seu poder de aquecimento é muito superior.



Os cientistas calculam que 30% das emissões de metano estão relacionadas com a produção de combustíveis fósseis.



Segundo a NOAA, em 2021, o aumento dos níveis de metano na atmosfera foi de 17 ppb (partes por bilhão), o maior aumento anual desde que as medições começaram em 1983. Em 2020, o aumento foi de 15 ppb, o que já era um recorde.



Os níveis de metano na atmosfera atingiram 1.895 ppb no ano passado.



"A redução das emissões de metano é uma ferramenta importante que podemos utilizar agora para reduzir as consequências das mudanças climáticas no curto prazo", disse Spinrad.



No final de fevereiro, a Agência Internacional de Energia (AIE) também pediu que o problema fosse abordado. Seu relatório anual indica que as emissões de metano dos setores de petróleo, gás e carvão aumentaram 5% em 2021, mas não chegaram a atingir o máximo registrado em 2019.



Na COP26 da ONU, realizada no ano passado em Glasgow (Escócia), apresentou-se o compromisso de reduzir as emissões de metano em 30% até 2030. Contudo, entre os cinco principais emissores, China, Rússia, Irã, Índia e Estados Unidos, apenas o último assinou o compromisso até agora.