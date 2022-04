Presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, testa positivo para covid-19

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos e a mulher mais poderosa de Washington, a democrata Nancy Pelosi, de 82 anos, testou positivo para a covid-19, disse seu porta-voz nesta quinta-feira(7).



"Depois de testar negativo esta semana, a Sra. Pelosi testou positivo para covid-19", relatou Drew Hammill em sua conta no Twitter, acrescentando que a parlamentar não apresentava sintomas.



Pelosi ficou ao lado do presidente Joe Biden, 79 anos, em um evento na Casa Branca na quarta-feira. O presidente democrata recebeu recentemente sua quarta dose da vacina anticovid-19.



Dois assessores do gabinete de Biden e vários funcionários eleitos também testaram positivo para o vírus recentemente depois de participar de um jantar de gala na capital dos EUA.