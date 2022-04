Cabo Verde apreende mais de 5t de cocaína procedente do Brasil

A polícia de Cabo Verde anunciou que apreendeu, com a ajuda de agentes americanos, mais de cinco toneladas de cocaína no mar, a bordo de um barco de pesca procedente do Brasil, e prendeu cinco brasileiros e dois montenegrinos.



Trata-se de uma das maiores apreensões de droga já feitas pelos serviços policiais deste arquipélago lusófono do Atlântico, situado ao largo da costa africana, informou a polícia na noite de quarta-feira (7), referindo-se aos 5.668 quilos retidos.



"A operação aconteceu em 1º de abril, após uma abordagem em alto-mar por suspeitas de tráfico internacional de drogas", disse o diretor da polícia judiciária cabo-verdiana, Ricardo Gonçalves, à imprensa.



"Sob a jurisdição das autoridades cabo-verdianas, as polícias de Estados Unidos e Cabo Verde embarcaram, inspecionaram o navio pesqueiro e procederam à apreensão de 5.668 quilos de cocaína", acrescentou.



Além dos serviços de Cabo Verde, a operação envolveu os serviços antidrogas e Marinha dos Estados Unidos, a Polícia Federal brasileira e a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido.



Em janeiro de 2019, 9.570 quilos de cocaína já haviam sido descobertos no porto da capital nacional, Praia, a bordo de um navio de bandeira panamenha. A embarcação havia partido da América do Sul rumo ao Marrocos com tripulação russa.



A costa da África Ocidental é conhecida por ser uma importante rota de trânsito de cocaína procedente da América Latina para a Europa. Cabo Verde é vulnerável, devido à sua geografia e à extensão de suas águas, vigiadas com recursos limitados.