EUA advertem para 'overdoses maciças' de drogas misturadas com fentanil

A principal agência de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos advertiu nesta quarta-feira (6) que há um aumento de casos de "overdoses maciças" que envolvem drogas como cocaína misturada com doses mortais de fentanil.



Em uma carta dirigida às autoridades policiais nos Estados Unidos, a Administração de Controle de Drogas (DEA, na sigla em inglês) citou sete incidentes desde janeiro em que diversas pessoas tiveram overdose e morreram na mesma localidade depois de ingerirem involuntariamente doses de fentanil, um opioide sintético.



"Apenas nos dois últimos meses, ocorreram ao menos sete casos confirmados de overdoses maciças ao longo dos Estados Unidos [...], com o resultado de 29 mortes", registrou a DEA no documento.



"Muitas das vítimas dessas overdoses maciças pensavam que estavam consumindo cocaína e não tinham ideia de que, na realidade, estavam ingerindo fentanil".



A DEA citou um caso de 28 de janeiro no qual 10 pessoas em um mesmo quarteirão da cidade de Washington sofreram uma overdose após consumirem crack feito com subproduto da cocaína misturado com fentanil. Nove de dez morreram.



Em 4 de março, em um abrigo para pessoas sem-teto em Austin, Texas, 21 indivíduos tiveram uma overdose e três morreram após consumirem crack que continha uma mistura de cocaína e metanfetamina, e que incluía fentanil.



Outros casos como esses de overdoses ocorreram no sul da Flórida, no Colorado, em Nebraska e Missouri, revelando a magnitude do problema.



"O fentanil é altamente viciante, está em todos os 50 estados e os traficantes de droga estão misturando cada vez mais com outros tipos de droga - em pó ou em comprimidos - como um esforço para aumentar o vício e atrair compradores recorrentes", afirmou a DEA.



A agência diz que os traficantes estão colocando fentanil nos comprimidos com prescrições falsas como OxyContin, Percocet e Vicodin, que são populares entre os dependentes.



O fentanil - que é mais barato de produzir e mortal em pequenas quantidades - e outros opioides sintéticos estiveram envolvidos em dois terços das 105.000 mortes por overdose nos Estados Unidos em 2021 (até outubro).



A agência instruiu as autoridades locais a presumir que o fentanil está presente em qualquer droga que encontrarem.