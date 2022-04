Alemanha anuncia importante ofensiva à plataforma russa da 'darknet'

A "maior" plataforma de venda da "darknet" do mundo, chamada "Hydra Market" e que opera na Rússia desde 2015, foi desmantelada, e 23 milhões de euros (US$ 25 milhões) em bitcoins, apreendidos - anunciou a Justiça alemã nesta terça-feira (5).



"Os servidores do maior mercado de 'darknet' do mundo foram confiscados e 543 bitcoins com um valor total de 23 milhões de euros foram bloqueados", afirma um comunicado do Ministério Público de Frankfurt e o Escritório Federal da Polícia Criminal (BKA).



Os investigadores suspeitam de que esta plataforma da "darknet" (a face oculta da Internet, cujo conteúdo não aparece nos motores de busca clássicos), que tinha em torno de 17 milhões de clientes, servia para atividades criminosas e de lavagem de dinheiro, por meio de mais de 19.000 contas ativas.



Em 2020, foram feitas vendas de 1,23 bilhão de euros (US$ 1,35 bilhão) pela plataforma "Hydra Market", tornando-a o "mercado ilegal com o maior volume de negócios do mundo", segundo o comunicado.



A Hydra domina o mercado porque Ucrânia e Rússia são os dois maiores usuários de criptomoedas no mundo, explica Kim Grauer, diretor de pesquisa da Chainalysis, citado pela agência Bloomberg.



O dispositivo em russo acessível pela rede Tor foi usado, principalmente, para o comércio de drogas, de dados roubados e de documentos falsos.



Nesta terça-feira, uma mensagem aparecia no site da Hydra, anunciando a apreensão policial, disseram as autoridades.



Um serviço sofisticado, chamado de "mixer de banco de bitcoin", serviu para disfarçar as transações financeiras digitais com criptomoedas, o que dificultou muito a investigação, observa o BKA.



As investigações começaram em 2021. A identidade dos operadores e dos administradores responsáveis pela plataforma ainda não foi estabelecida.