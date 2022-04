Ópera russa cancela apresentação de soprano por comentários sobre a Ucrânia

Uma ópera russa anunciou nesta quinta-feira (31) o cancelamento de um concerto da estrela do canto lírico Anna Netrebko por seus comentários sobre a ofensiva militar lançada por Moscou contra a vizinha Ucrânia.



A soprano de 50 anos, que vive na capital austríaca, Viena, "condenou" a operação na quarta-feira, após se ver, assim como outros artistas russos na Europa e nos Estados Unidos, pressionada para tomar uma posição.



A Ópera Novosibirsk, na Sibéria, cancelou sua apresentação que estava programada para 2 de junho.



"Viver na Europa e ter a oportunidade de atuar em salas de concerto europeias parece mais importante (para ela) do que o destino de sua pátria", disse a ópera em um comunicado.



Mas "nosso país transborda talento e os ídolos de ontem serão substituídos por outros com uma postura cívica clara", acrescentou.



Netrebko, que havia expressado visões favoráveis ao Kremlin ao longo dos anos e, em 2014, posou com uma bandeira dos separatistas pró-russos da região ucraniana de Donetsk, também tem nacionalidade austríaca.



Sua manifestação na quarta-feira, porém, não foi suficiente para que a Metropolitan Opera de Nova York reconsiderasse o veto imposto a ela.