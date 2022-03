Cinco funcionários - um chadiano, um senegalês, um franco-marfinense e dois camaroneses de Médicos Sem Fronteiras (MSF) - sequestrados há um mês no extremo norte dos Camarões foram libertados na Nigéria, informou a ONG nesta quinta-feira (31).



Eles foram sequestrados na noite de 24 de fevereiro em Fotokol, perto da fronteira com a Nigéria, região onde os grupos jihadistas Boko Haram e o Estado Islâmico na África Ocidental (EI) atacam regularmente civis e soldados.



Os cinco foram "levados para um lugar seguro", disse a ONG sem revelar as circunstâncias de sua libertação.



"Estamos felizes em ver nossos colegas de volta sãos e salvos", disse o diretor-geral de MSF, Stephen Cornish, em e-mail à AFP.