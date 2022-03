Soprano russa Anna Netrebko condena guerra e volta aos palcos em maio

Criticada por não ter denunciado a guerra na Ucrânia, a soprano russa Anna Netrebko expressou "claramente", nesta quarta-feira (30), sua condenação da invasão a este país e anunciou que retomará suas apresentações pela Europa no final de maio - conforme mensagem publicada hoje no Facebook.



"Lamento que minhas ações, ou declarações, passadas tenham podido ser mal interpretadas", escreveu a artista, de 50 anos, que mora em Viena.



"Condeno expressamente a guerra contra a Ucrânia. Minha posição é clara", acrescentou.



À medida que a pressão aumentava sobre ela e sobre outros artistas russos, Anne Netrebko, que tem dupla nacionalidade russa e austríaca, anunciou em 1º de março que estava renunciando a fazer qualquer apresentação, "até novo aviso".



"Não é um bom momento, para mim, me apresentar e fazer música. Espero que meu público entenda essa decisão", disse a soprano, anunciando sua decisão de suspender as apresentações após uma "reflexão madura", em meio ao atual conflito.



Ela iria se apresentar em março, na Filarmônica de Elba, em Hamburgo, assim como na Scala, de Milão, e em Zurique. Também desistiu do concerto que faria na Metropolitan Opera de Nova York.



Embora não dado seu apoio, abertamente, ao presidente russo, Vladimir Putin, foi criticada por ter ido a Donetsk em dezembro de 2015 para posar com a bandeira dos rebeldes separatistas pró-Moscou.



Também causou polêmica quando entregou um cheque de um milhão de rublos (cerca de 15.000 euros) ao líder ucraniano pró-Rússia Oleg Tsarev.



"Não é justo forçar artistas, ou qualquer outra personalidade, a manifestar suas opiniões políticas e denunciar sua pátria (...). Não sou uma pessoa política. Sou um artista, e meu objetivo é unir as pessoas, para além das diferenças políticas", disse a soprano.



