Medo e luto em Israel após atentado terrorista perto de Tel Aviv

"Tive que ir à sinagoga, mas vou a um funeral", diz Shlomo Alperin, 23, uma testemunha ainda abalada pelo ataque armado mais violento em anos nos arredores da cidade israelense de Tel Aviv.



De seu apartamento em Bnei Brak, esse jovem ortodoxo ouviu os tiros na rua na noite de terça-feira.



Então ele saiu e viu o corpo sem vida de seu vizinho no carro onde ele foi baleado e dois homens mortos em um refeitório onde os trabalhadores da construção ucraniana costumavam se reunir.



A polícia e a embaixada ucraniana em Israel confirmaram na quarta-feira a morte de dois cidadãos ucranianos.



"É doloroso, eles são meus vizinhos e perderam a vida por nada", disse o jovem, chocado com o ataque realizado por um palestino de Jaabad, na Cisjordânia ocupada, que abriu fogo contra a população enquanto dirigia nas cidades de Bnei Brak e Ramat Gan, e no subúrbio de Tel Aviv.



Na manhã de quarta-feira (30), o corpo de uma das vítimas, Avishai Yehezkel, foi carregado em um caixão no teto de um carro em Bnei Brak, uma cidade ultraortodoxa, para seu local de descanso final.



Os trabalhadores ucranianos "costumavam sentar-se aqui por horas depois do dia de trabalho, eram pessoas muito legais", disse Lior Rahimi, 38, que explicou que estava na Praça Idan, perto do café, minutos antes do ataque.



"Vi um morto deitado no chão enquanto o corpo ainda não havia sido coberto", diz ele.



- "Medo real" -



O ataque deixou cinco mortos, quatro civis e um policial árabe-israelense que participou da operação para "neutralizar", neste caso abater, o agressor.



Nas ruas de Bnei Brak, Ramat Gan e nos subúrbios de Tel Aviv, o ataque lembra os dias mais sombrios da Segunda Intifada, o levante palestino de 2001-2005, levantando temores de uma nova onda de violência.



"Há um medo real", disse Neta Levi, mãe de dois filhos, chocada com o ataque armado mais violento em anos na metrópole de Tel Aviv, agora mais famosa por sua praia, startups, artistas e bares.



"É assustador estar na rua, vou diminuir as saídas. Evitar lugares onde há muita gente", explicou, dizendo que não revelou aos dois filhos, de sete anos e onze, "para que eles não saibam que vão se assustar".



"Não acho que seja realmente possível evitar os ataques mesmo se aumentarmos a segurança nas ruas", disse o artista de 37 anos nas ruas de Ramat Gan, onde cafés e padarias ainda estavam abertos como de costume, com alguns pessoas passeando com seus cães nos primeiros dias da primavera.



"Tudo isso me da medo, minha esposa não quer levar as crianças para a escola (...). Ela está chocada, é a primeira vez que acontece aqui, ou talvez tenha sido há muito tempo", disse Shlomi Roth , 27, morador em Bnei Brak.



"Até agora estava longe de nós e agora está perto, a sensação é que não estamos devidamente protegidos", disse Yossi Raichman, outro morador.