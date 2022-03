Deputado britânico se torna o primeiro a se declarar transgênero

O deputado conservador Jamie Wallis se tornou, nesta quarta-feira (30), o primeiro legislador britânico a se declarar abertamente transgênero, o que gerou mensagens de apoio de seus colegas e do primeiro-ministro Boris Johnson.



O anúncio de Wallis ocorre em um contexto de debate, muitas vezes tóxico, sobre os direitos das pessoas trans e a identidade de gênero na política e na sociedade britânicas.



"Sou trans. Ou, para ser mais exato, quero ser. Fui diagnosticado com disforia de gênero e me sinto assim desde muito jovem", escreveu em uma declaração publicada no Twitter.



"Não tinha nenhuma intenção de compartilhar isso com vocês", disse Wallis, de 37 anos. "Sempre imaginei que abandonaria a política muito antes de dizer isso em voz alta", acrescentou.



Wallis afirmou que "não estava bem" depois de ter sido chantageado e violado por uma pessoa que conheceu na internet e considerou que chegou a hora de dizer a verdade.



Johnson o elogiou por seu anúncio, considerando que "precisou de uma coragem imensa" e que isso ajudará outras pessoas na mesma situação. Deputados de todos os partidos também manifestaram seu apoio.



Wallis tomou a decisão após uma reunião de deputados conservadores na terça-feira na qual, segundo o jornal The Independent, Johnson deu as boas-vindas brincando sobre o debate surgido no Partido Trabalhista, da oposição, sobre identidade de gênero.



O líder conservador teria dito: "Boa noite, senhoras e senhores, ou como diria (o líder trabalhista) Keir Starmer, pessoas que são atribuídas ao sexo feminino ou masculino ao nascer".



Na semana passada, Johnson insistiu, durante um debate parlamentar, que a biologia deve ser um fator-chave na identidade.



Starmer apoiou os apelos para que as pessoas trans obtenham um reconhecimento legal de seu gênero baseado na autodeclaração e não em um diagnóstico médico.