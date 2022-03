Dois ucranianos entre os cinco mortos em ataque em Israel

Duas das cinco pessoas que morreram em um ataque na de um palestino na cidade de Bnei Brak, no centro de Israel, eram ucranianas, informou a polícia israelense nesta quarta-feira.



Um comunicado policial identificou as vítimas do ataque de terça-feira e cita dois ucranianos, de 23 e 32 anos.



De acordo com as forças de segurança, Diaa Armashah, um palestino da cidade de Yabad (Cisjordânia), abriu fogo no centro Bnei Brak e matou os ucranianos que estavam sentados do lado de fora de uma loja, antes de fazer o mesmo com dois israelenses que estavam nas proximidades.



O criminoso também matou um policial que seguiu para o local do ataque.



Pouco depois, o atirador foi morto pelas forças de segurança.



Quase 15.000 ucranianos vivem em Israel, mas desde a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, o país recebeu quase 20.000 refugiados procedentes da ex-república soviética.



A imprensa local informou que os dois homens mortos no ataque de terça-feira moravam em Israel há alguns anos e não eram refugiados da guerra na Ucrânia.