Palestinos votam para eleger conselhos municipais em exercício democrático raro

Os palestinos votaram neste sábado para eleger representantes nos conselhos municipais na Cisjordânia ocupada por Israel, um exercício democrático pouco comum, após uma década e meia de atrasos nas eleições palestinas.



Essa foi a segunda fase das eleições municipais, após um primeiro turno de votação em dezembro em 154 aldeias da Cisjordânia. A participação foi de 52,8%, segundo a Comissão Eleitoral Central.



A votação deste sábado foi realizada em 50 localidades, com muitas eleições sem oposição ou sem candidatos em alguns casos, devido ao boicote do movimento islamita Hamas, que controla a Faixa de Gaza.



O grupo armado, que tampouco participou das eleições municipais de 2017, disse estar disposto a competir nestas eleições se a Autoridade Palestina também organizasse eleições presidenciais e legislativas.



Em abril de 2021, o presidente Mahmud Abbas, cujo mandato expirava em 2009, adiou indefinidamente essas duas eleições, afirmando que a sua realização não estava garantida em Jerusalém Oriental, parte palestina da cidade anexada por Israel.



Ao votar em Al-Bireh, o presidente palestino, Mahmud Abbas, voltou a defender sua decisão de cancelar as eleições presidenciais e legislativas programadas para o ano passado, alegando que elas deveriam ser realizadas "em todos os territórios palestinos".



Wasfi Ramhi, eleitor na mesma cidade, disse esperar que estas eleições levem a uma votação nacional: "Se forem democráticas, justas e livres, irão nos ajudar a realizar eleições legislativas e presidenciais", disse à AFP.



Mais de 715 mil eleitores foram convocados às urnas.