Ucrânia afirma que destruiu navio de transporte militar russo no Mar de Azov

A Marinha ucraniana afirmou nesta quinta-feira (24) que destruiu um navio de transporte militar russo ancorado no porto de Berdiansk, uma cidade próxima da cercada Mariupol no Mar de Azov (sudeste).



"O navio de transporte de tropas Orsk foi destruído no porto ocupado de Berdiansk. Glória à Ucrânia!", escreveu a Marinha em sua página do Facebook.



Ao lado da mensagem foi publicada uma fotografia de um grande navio intacto e outras duas, de longe, que mostram a fumaça no porto e um navio em chamas, embora não seja possível distinguir o tipo de embarcação.



Não foi possível confirmar a informação com fontes independentes. As Forças Armadas russas não divulgam informações sobre suas baixas em combate.



A agência russa Tass, que citou o canal de televisão Zvezda, do ministério russo da Defesa, havia informado que o navio de transporte pertencia à Frota do Mar Negro de Moscou e foi o primeiro a chegar a Berdiansk em 21 de março.



"A chegada deste grande navio de desembarque ao porto de Berdiansk é um evento importante, que abre possibilidades para o Mar Negro em questões logísticas, usando plenamente a infraestrutura de Berdiansk", afirmou na ocasião o canal Zvezda.



O navio, com capacidade para 1.500 toneladas de carga, "está descarregando veículos blindados que vão reforçarão nosso deslocamento", acrescentou a emissora.



Berdiansk fica 80 km ao oeste do porto estratégico de Mariupol, que as tropas russas tentam tomar desde o início da invasão em 24 de fevereiro e está cercada há várias semanas.