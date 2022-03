Singapura anuncia fim das restrições de viagens por covid-19

Singapura suspenderá na próxima semana as restrições de entrada para todos os viajantes vacinados, anunciou nesta quinta-feira o primeiro-ministro Lee Hsien Loong, que considerou a medida um "marco importante" nos esforços para conviver com a covid-19.



Este é o exemplo mais recente de país da Ásia a flexibilizar as restrições de viagens em uma região que tem sido mais relutante em retirar as barreiras que a Europa e a América do Norte.



Ponto de entrada para viajantes que chegam à região Ásia-Pacífico, Singapura iniciou nos últimos meses a adotar esquemas de entrada livre de quarentena para alguns países.



A partir de 1º de abril, os adultos com vacinação completa e crianças não vacinadas poderão entrar no país sem a necessidade de obedecer uma quarentena, desde que apresentem um teste negativo de covid-19 antes do embarque.



Apenas viajantes de países de uma "lista restrita" terão limitações para entrar em Singapura, mas atualmente não há nenhum país na lista.



Outras medidas sanitárias foram suspensas, como a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre. O limite para reuniões foi aumentado de cinco para dez pessoas.



No início da pandemia, o país de 5,5 milhões de pessoas manteve os casos de covid-19 sob controle com o fechamento de fronteiras e um rígido confinamento.



Mas as autoridades mudaram para uma política de convivência com o vírus, graças a uma das taxas de vacinação mais elevadas do mundo.



Em 2020, a pandemia provocou a pior recessão da história de Singapura.



A chegada de visitantes internacionais naquele ano caiu a a 2,7 milhões, contra 19 milhões em 2019.



A abordagem de Singapura contrasta com a de Hong Kong, sua principal concorrente como cidade de negócios internacionais na Ásia, onde as pessoas que chegam do exterior ainda precisam ficar em quarentena em hotéis.