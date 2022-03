Um tornado matou uma pessoa e destruiu várias casas perto da cidade americana de Nova Orleans, Louisiana, na terça-feira à noite.



"Grande tornado em Nova Orleans! Procurem refúgio agora!", tuitou o departamento local do Serviço Meteorológico Nacional às 20H35 locais (23H35 de Brasília).



"Severos danos de casas foram relatados em Arabi", subúrbio leste de Nova Orleans, escreveu a polícia no Facebook.



Ao menos uma pessoa morreu em Arabi, segundo a administração do condado.



As imagens exibidas pelas emissoras de televisão locais mostram casas destruídas e postes de energia derrubados.