Partido de Duterte apoia filho do ditador Ferdinand Marcos na eleição presidencial das Filipinas

O partido do presidente filipino Rodrigo Duterte anunciou nesta terça-feira apoio a Ferdinand Marcos Júnior, favorito nas eleições presidenciais, no monento em que sua principal rival, a ex-advogada Leni Robredo, parece avançar nas pesquisas.



"Apoiamos a candidatura de 'Bongbong' Marcos Jr, é uma decisão do partido", declarou Alfonso Cusi, presidente do PDP-Laban e líder da ala pró-Duterte do partido.



Ele não revelou se a decisão significa que Rodrigo Duterte também apoia Marcos Jr, que já foi chamado de "fraco" pelo atual chefe de Estado.



Os presidentes filipinos geralmente designam o candidato que desejam ver como sucessor. Com isto, eles esperam receber em contrapartida uma série de privilégios e a proteção contra possíveis ações penais.



O porta-voz do candidato Ferdinand Marcos Júnior celebrou o apoio e aproveitou para alertar contra "os boatos de possível fraude nas eleições".



O apoio ao filho do ex-ditador do país Ferdinand Marcos acontece no momento em que Robredo, atual vice-presidente, está subindo nas pesquisas.



Ex-advogada que trabalhava para a população desfavorecida e grande inimiga de Marcos Jr e de Duterte, Robredo ocupa a segunda posição nas pesquisas.



Durante a campanha, Marcos Jr tenta evitar o debate público sobre os abusos cometidos durante as duas décadas da ditadura de seu pai, como torturas, estupros, execuções e desvios de fundos.



Em 2013, o governo filipino reconheceu os maus-tratos cometidos sob a lei marcial e concordou em pagar 190 milhões de dólares de indenizações por danos e prejuízos a mais de 11.000 vítimas das 75.000 que apresentaram a demanda.