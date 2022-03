Subcomandante da frota russa do Mar Negro morre em combate na Ucrânia

O subcomandante da frota russa do Mar Negro, Andrei Palii, foi morto em combates entre forças russas e ucranianas perto de Mariupol, na Ucrânia, disseram autoridades russas neste domingo(20).



"Andrei Nikolayevich Palii morreu na luta para libertar Mariupol dos nazistas ucranianos", escreveu Mikhail Razvojaev, governador de Sebastopol, no Telegram.



Esta cidade na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é o porto base da frota russa do Mar Negro.



Segundo Razvojaev, Andrei Palii, um "homem aberto e honesto", um "verdadeiro oficial de uma dinastia militar" que tinha "grande autoridade sobre a frota", foi morto no sábado em confrontos para tomar Mariupol, cidade portuária estratégica no sudeste Ucrânia que está sitiada pelo exército russo há várias semanas.



Segundo a mídia russa, Andrei Palii foi em 2020 subcomandante das forças russas na Síria, onde a Rússia intervém militarmente desde setembro de 2015 em apoio às forças do regime de Bashar al-Assad.