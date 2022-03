Polícia israelense atira em palestino que esfaqueou um transeunte

A polícia israelense anunciou neste sábado(19) que atirou e "neutralizou" um palestino que esfaqueou um transeunte em Jerusalém.



"Os policiais do distrito de Jerusalém dispararam para neutralizar o suspeito", disse a polícia em comunicado.



O agressor é um palestino de 20 anos e foi resgatado "em estado grave", de acordo com o porta-voz dos serviços de emergência israelenses, Zaki Heller.



Os serviços de emergência Magen David Adom afirmaram que a vítima é um israelense de 30 anos, que ficou levemente ferido.



Um jornalista da AFP viu os policiais retirarem as roupas ensanguentadas do agressor.



Os eventos ocorreram em Jerusalém Ocidental, perto da junção com o setor leste da cidade.



Jerusalém é palco de confrontos frequentes. No início de março, a polícia israelense informou que matou um agressor que esfaqueou dois policiais na Cidade Velha.



Mais de 300.000 palestinos e 210.000 israelenses vivem atualmente em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade, ocupada por Israel em 1967 e posteriormente anexada.



A colonização israelense, contrária à lei internacional, foi mantida por todos os governos israelenses desde 1967.