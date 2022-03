As autoridades iranianas confirmaram, nesta quarta-feira (16), que receberam "há alguns dias", o pagamento da dívida britânica, que remonta à época do xá, horas depois da libertação de dois cidadãos anglo-iranianos detidos há anos.



"Recebemos o dinheiro há alguns dias", declarou o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, à agência de notícias Isna, ressaltando que este pagamento não deve ser relacionado com as libertações.