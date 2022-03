Premiês de Polônia, República Tcheca e Eslovênia se reúnem com presidente da Ucrânia

Os primeiros-ministros polonês, tcheco e esloveno se reuniram nesta terça-feira (15) em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na primeira visita de líderes estrangeiros à capital ucraniana desde o início da invasão russa.



Os chefes de governo, que viajaram em um trem, se sentaram em torno de uma mesa com seu homólogo ucraniano, Denys Shmyhal, e o presidente Zelensky, que apresentou detalhes sobre a situação.



"[Os russos] estão bombardeando por todas as partes. Não só em Kiev, mas também nas regiões ocidentais", disse Zelensky, segundo um vídeo publicado em sua conta no Telegram.



"Devemos parar esta tragédia que se desenrola no Leste o mais rápido possível. É por isso que, juntamente com o vice-primeiro-ministro [polonês] Jaroslaw Kaczynski, e os primeiros-ministros Petr Fiala [tcheco] e Janez Jansa [esloveno], estamos em Kiev", escreveu, por sua vez, o chefe de governo polonês, Mateusz Morawiecki, no Facebook.



O objetivo da visita é "reafirmar o apoio inequívoco do conjunto da União Europeia à soberania e à independência da Ucrânia", acrescentou.



A Polônia pediu uma "missão de paz" da Otan, "protegida pelas forças armadas" para ajudar a Ucrânia, declarou Kaczynski.



"Esta missão não poder ser uma missão desarmada. Deve tentar fornecer ajuda humanitária e pacífica à Ucrânia", afirmou o vice-premier polonês, citado pela agência de notícias PAP.



Pouco antes, Shmyhal havia confirmado a chegada dos premiês em uma mensagem no Twitter, na qual louvou "a coragem dos verdadeiros amigos da Ucrânia".



Além disso, o premiê ucraniano afirmara que as conversas teriam como foco o apoio à Ucrânia e formas de "incrementar as sanções contra a agressão russa".



A viagem se dá no momento em que a Rússia realiza ataques contra alvos em toda a Ucrânia, inclusive Kiev, que está quase cercada pelas tropas de Moscou, e enquanto as duas partes realizam negociações - que continuarão nesta quarta-feira - para pôr fim a quase três semanas de guerra.



