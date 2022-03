Acnur comemora recorde de US$ 200 milhões em doações privadas à Ucrânia

A Agência da ONU para os Refugiados (Acnur) informou nesta segunda-feira (14) que o setor privado aportou "quantidades recorde" para ajudar milhões de deslocados na invasão russa da Ucrânia.



"Em apenas duas semanas, companhias, fundações e filantropos contribuíram com 200 milhões de dólares para a resposta à emergência na Ucrânia da Acnur", informou a agência em um comunicado.



A entidade estima que mais de 2,8 milhões de pessoas foram forçadas a sair da Ucrânia como refugiados desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, e que outros dois milhões deslocaram-se internamente no país.



"A Acnur teme que outros milhões sejam deslocados se a guerra continuar", disse.



A agência pediu 510 milhões de dólares para aportar a assistência inicial aos afetados dentro e fora do país e advertiu que é "provável que cresçam" as necessidades de financiamento.



A Acnur recebe a maior parte de seus recursos de governos, mas elogiou o setor privado por "demonstrar sua generosidade e solidariedade através de contribuições diretas".



Tais doações ajudaram a responder rapidamente desde o início da crise com a organização de voos e comboios de caminhões com assistência para os deslocados, informou.



"Quero agradecer às companhias, fundações e filantropos de todo o mundo pela amabilidade e generosidade que demonstraram ajudar as pessoas fugindo da guerra na Ucrânia", disse o encarregado da Acnur, Filippo Grandi, em um comunicado.



"Milhões precisam desesperadamente de assistência urgente. Enquanto a crise se agrava, convido o setor privado a continuar seu apoio", acrescentou.