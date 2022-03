Israel declarou ter sofrido ataque cibernético em sites governamentais

Israel informou nesta segunda-feira (14) que sofreu um ataque cibernético que interrompeu alguns sites do governo.



"Nas últimas horas, foi identificado um ataque de negação de serviço (DDoS) em um servidor que por um curto período impediu o acesso a alguns sites, incluindo sites governamentais", declarou a direção nacional de segurança cibernética.



"A partir desta hora, todos os sites retomaram suas atividades", completou a agência no Twitter, sem especificar a origem desse ataque, que consiste em saturar os servidores da vítima inundando-os de requisições.



Embora o acesso ao portal do governo israelense tenha sido restaurado dentro de Israel, a página continua indisponível "em escala internacional", disse a organização NetBlocks, especializada em vigilância global da Internet.



Os jornalistas da AFP não conseguiram acessar os sites de muitos ministérios israelenses pouco depois das 20h00 GMT (17h00 no horário de Brasília).



Segundo o jornal Haaretz, uma fonte da indústria de defesa de Israel indica que trata-se do maior ataque cibernético já lançado contra o país.



Nos últimos meses, vários sites israelenses foram alvo de ataques de computador atribuídos por especialistas ao Irã, inimigo declarado de Israel.