Justiça britânica rejeita recurso de Assange contra sua extradição aos EUA (Wikileaks)

A Suprema Corte britânica rejeitou um recurso do fundador do Wikileaks, Julian Assange, contra sua extradição para os Estados Unidos, onde ele seria julgado por um vazamento maciço de documentos, anunciou o tribunal, segundo o Wikileaks.



Uma porta-voz da Corte informou que o tribunal "se recusou a dar a permissão para apelar", já que a solicitação não apresentou "nenhum ponto de direito (passível de ser) discutível".



A porta-voz acrescentou que "as partes foram informadas esta tarde".



O caso ficará agora nas mãos da ministra do Interior, Priti Patel, informou o Wikileaks no Twitter.



O australiano de 50 anos é processado pela justiça americana por difundir, desde 2010, mais de 700.000 documentos sigilosos sobre as atividades militares e diplomáticas americanas, particularmente no Iraque e no Afeganistão.



Também é processado em virtude de uma lei contra a espionagem e pode ser condenado a 175 anos de prisão, em um caso denunciado como um ataque à liberdade de imprensa por seus apoiadores.



Em janeiro de 2021, a justiça britânica decidiu a favor do fundador do Wikileaks. Invocando o risco de suicídio de Julian Assange, a juíza Vanessa Baraitser rejeitou autorizar a extradição.



Mas os Estados Unidos conseguiram uma vitória importante em dezembro, quando a Alta Corte anulou esta decisão, ao considerar que este país lhe deu garantias em relação às preocupações da juíza.



Julian Assange obteve em 24 de janeiro a autorização de apelar contra a decisão da Alta Corte junto à Suprema Corte, que não quis julgar o caso.