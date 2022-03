A rainha Elizabeth II estará ausente das celebrações do Dia da Commonwealth na segunda-feira, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira(11).



A cerimônia seria o primeiro ato público em meses do qual participaria a monarca, com quase 96 anos, depois de sofrer vários problemas de saúde, incluindo covid-19.



Autoridades do palácio informaram que a rainha pediu ao filho mais velho, o príncipe Charles, para representá-la.