A bolsa de Nova York fechou no vermelho nesta terça-feira (8), um dia de alta volatilidade, depois que os Estados Unidos decidiram impor um embargo às importações de petróleo russo.



No sino do fechamento, o Dow Jones registrou queda de 0,57%, a 32.631,72 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,28% a 12.795,55 unidades e o S&P; 500 perdeu 0,73% a 4.170,62.