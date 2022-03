Uber dá corridas de graça entre Ucrânia e Polônia para ajudar refugiados

A empresa americana também criou um botão no aplicativo dos Estados Unidos para que os motoristas consigam fazer doações às famílias ucranianas (foto: AFP / Josh Edelson)

A Uber está oferecendo corridas gratuitas entre a Ucrânia e a Polônia para o transporte de refugiados durante a invasão russa. A gratuidade também é oferecida aos funcionários de centros de recepção a pessoas refugiadas para a distribuição de suprimentos em ONGs na Polônia.





Além do transporte gratuito, a empresa americana também criou um botão no aplicativo dos Estados Unidos para que os motoristas consigam fazer doações às famílias ucranianas. A empresa ainda se comprometeu a doar a mesma quantia arrecadada - que nesta semana chegou a US$ 1 milhão. A Uber também garantiu criar um meio que facilite a doação de usuários ao redor do mundo ao país.





Segundo a empresa, com exceção das corridas entre as fronteiras, as operações da Uber estão interrompidas na Ucrânia para "proteger passageiros e motoristas".





Pessoas tentam ajudar com reservas em Airbnb's

Em todo o mundo, pessoas reservam estadias em Airbnb's na Ucrânia sem de fato ir. A reserva é apontada como o meio mais fácil de fazer com que doações em dinheiro cheguem ao território ucraniano. Desde a semana passada, dezenas de milhares de pessoas já usaram o método para ajudar os civis do país.





*Estagiária sob supervisão de Lorena Pacheco